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حدائق القناطر الخيرية بلا مواطنين.. استانلي الشرق تغلق أبوابها في شم النسيم.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 05:54 م
حدائق القناطر الخيرية بلا مواطنين.. استانلي الشرق تغلق أبوابها في شم النسيم.. فيديو حدائق القناطر الخيرية خالية من المواطنين
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من داخل حدائق القناطر الخيرية والتى تم غلقها أمام المواطنين اليوم الإثنين، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالات شم النسيم، حيث خلت الحدائق من المواطنين للحد من انتشار فيروش كورونا المستجد.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعلن إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم الاثنين، بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية، بإلتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة القليوبية رفعت درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة اي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تابع رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

الأشجار النادرة بحدائق القناطر الخيرية
الأشجار النادرة بحدائق القناطر الخيرية

 

الحدائق خالية من المواطنين باحتفالات شم النسيم
الحدائق خالية من المواطنين باحتفالات شم النسيم

 

حدائق القناطر الخيرية خالية من المواطنين
حدائق القناطر الخيرية خالية من المواطنين

 

خلو حدائق القناطر من المواطنين
خلو حدائق القناطر من المواطنين

 


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محافظ القليوبية

شم النسيم

اليوم السابع

حدائق القناطر الخيرية

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