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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الإثنين، 03 مايو 2021 10:19 ص
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة حبس _ أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وتم ضبطه  قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين بين عملائه، واعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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الجيزة

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