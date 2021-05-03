اليوم السابع
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حبس عاطل لاتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف

الإثنين، 03 مايو 2021 03:00 م
حبس عاطل لاتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف.

 

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهولا استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلا مقيما بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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