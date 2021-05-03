جيران أم خالد لـ"حياة كريمة": سيدة مكافحة تعيش بمفردها مع أولادها

كتب أحمد عرفة

أجرى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دى أم سى، جولة في قرية البرانقة، بمحافظة بنى سويف، للقاء السيدة "أم خالد"، حيث قال ياسين الزغبى، مقدم البرنامج: الحياة من الممكن أن تتبدل في يوم واحد خلال فترة قليلة، ونحن نبحث عن أحلام الناس ونسمعها ونشارككم فيها ونحاول نحققها، وهذه الأحلام لن يتحقق في يوم وليلة لذلك فإن حياة كريمة ستجوب مصر خلال 30 يوما عشان تشارك فرحة الناس.

وقال جيران "أم خالد"، لبرنامج حياة كريمة إنها سيدة مطلقة ولديها 3 أولاد، والد وبنتان، وجميعهم في مرحلة التعليم، ومنذ 5 سنوات تعيش بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، وحالتها على قدها، ولكنها شخصية هادئة ولا أحد يسمع لها صوتا.

وأضاف جيران أم خالد، أن أم خالد لا تعمل، وتعتمد على مساعدات الحكومة وبعض المساعدات الخارجية، معربين عن أمنتيهم بأن يتم فتح محل لها يكون مصدر رزق لها تستطيع من خلالها الإنفاق على أبنائها، متابعين: لما تصبح تاجرة ستجد من يساعدها، فهى سيدة مكافحة ومؤدبة ومحترمة ومجاهدة.