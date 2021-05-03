تموين بورسعيد: توريد ما يقرب من 3200 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

وأضاف "ثابت"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السعر يختلف حسب درجة النقاء، لافتاً إلى أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد.

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تتم المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ وذلك بناءً على تكليفات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والاستلام.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، محمد عوض، وكيل المديرية، المهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، المهندس ممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب، المهندس محمد أشرف، والمهندس حاتم ماهر، كبار مفتشى صيانة الحبوب، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.