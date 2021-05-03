تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى الهرم

كتب ـ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته فى منطقة الهرم وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إلى وجود شبهة جنائية، وأن التحريات أشارت إلى تورط الزوج فى ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية. وبمواجهة الزوج، أنكر ارتكابه الجريمة.

وذكر أن الضحية تعاني من حالة الصرع المرضية، وأنها سقطت على لوح زجاجي بمطبخ الشقة، وأصيبت مما أسفر عن مصرعها، وتم ضبط الزوج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل مسكنها، وعلى الفور تم إخطار رجال المباحث، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، والعثور على جثة المجني عليها مصابة بجسدها.

وبسؤال زوجها، أكد أنها تعاني من الصرع، وأنها سقطت على لوح زجاجي مما أسفر عن إصابتها ومصرعها، إلا أن التحريات الأولية التي أجراها العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والمقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أشارت إلى تورطه في ارتكاب الجريمة، فتم التحفظ عليه، وجاري استكمال التحقيقات والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.