تجديد حبس عامل بمخبز مزق جسد زميله بسكين فى الإسكندرية بسبب خلافات مالية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل بمخبز 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله لاعتقاده بسرقة مبلغ مالى من مسكنه ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السلاح المستخدم فى الحادث والرسالة الى الأدلة الجنائية للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة عامل بمخبز، مقيم بعقار كائن بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، مُسجاة بأرضية غرفة النوم وبها جروح متفرقة، ووجود آثار دماء بأرضية الغرفة، وبعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود هاتفه المحمول، وما قرره مالك المخبز محل عمل المجنى عليه بأن المذكور يعمل طرفه بالمخبز، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ، فقام بالاتصال به هاتفياً فلم يستجب فتوجه للاطمئنان عليه ووجد باب الشقة مفتوحا فدلف لداخلها ووجده بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زميله عامل بذات المخبز، مقيم بذات الشقة سكن المجنى عليه، وله عنوان اخر إقامته لمحافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين والقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته قرر بإرتكاب الواقعة لإكتشاف عدم وجود مبلغ مالى كان محتفظ به داخل الشقة محل البلاغ، فاعتقد قيام المجنى عليه بسرقتة، ويوم الواقعة قام المتهم بسؤال المجنى عليه عن المبلغ المختفى حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بالأيدى على اثرها تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم نقل الجثة الى مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.