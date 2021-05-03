وأفادت الخارجية الأمريكية فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن الهدف من مشاركة بلينكن، هو وضع الأساس لقمة قادة مجموعة السبع المقرر انعقادها يونيو المقبل، إذ أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خطط للسفر إلى المملكة المتحدة فى يونيو لحضور القمة فى أول رحلة له خارج البلاد كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلتقى بلينكن خلال لقائه نظرائه فى المملكة المتحدة ومجموعة الدول السبع، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة كوفيد-19 والانتعاش والنمو الاقتصادى، وسبل معالجة أزمة المناخ وحقوق الإنسان وضمان الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين من بين قضايا أخرى.

ورأت الخارجية الأمريكية أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذى يعقد وجها لوجه لأول مرة منذ أكثر من عامين، يعد بمثابة فرصة لإثبات قيادة مجموعة السبع على أساس الأهداف والقيم المشتركة ، والالتزام بـ "إعادة البناء بشكل أفضل" فى مجالات الصحة والمناخ والانتعاش الاقتصادى ومواجهة التحديات الأمنية الدولية.

وأضاف البيان أن "بلينكن يتطلع إلى مناقشة القيم الديمقراطية التى تشاركها الولايات المتحدة، مع شركائها وحلفائها داخل مجموعة السبع وكيفية العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا الجيوسياسية الرئيسية".

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن مشاركة الولايات المتحدة فى هذا الاجتماع، لمجموعة السبع يعزز التزامها بالتعددية كأداة مثالية لمواجهة التحديات المشتركة

جدير بالذكر أن مجموعة السبع هم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع وجود الاتحاد الأوروبى كمراقب، ودعت المملكة المتحدة، بصفتها الدول المستضيفة، دولًا إضافية للانضمام كضيوف فى الاجتماع، بما فى ذلك أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وجمهورية كوريا وبروناى بصفتها رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا.