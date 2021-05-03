بدلا من الكراكيب.. "سطحك جنة".. شاب بالبحيرة يطلق مبادرة لتحويل أسطح المنازل لأشجار مثمرة

البحيرة ناصر جودة

الزرع ده حياتى.. وحلمى إن مبادرتى تلف مصر كلها".. بهذه الكلمات يمكن تلخيص رؤية علاء اللقانى، أحد شباب مدينة دمنهور بالبحيرة، وصاحب مبادرة مميزة لاستغلال أسطح المنازل لزراعة الأشجار المثمرة، تحت عنوان: "سطحك جنتك".

المبادرة، لاقت ترحيبا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين دعموا صاحبها بالإرشادات الزراعية، وكذلك تجاربهم الشخصية فى هذا المجال. عدسة "اليوم السابع"، رصدت المبادرة عن قرب فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية.

وقال علاء اللقانى صاحب المبادرة، إن الفكرة بدأت معه بالصدفه أثناء مشاهدته أحد البرامج العام الماضى، ودعم ذلك حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى استغلال أسطح المنازل بصورة جمالية وزراعتها بالخضروات والفواكه ونباتات الزينة، بدلا من استغلالها فى تخزين المستلزمات المنزلية الغير ضرورية.

وأوضح اللقانى، أن المبادرة أثرت على حياته بشكل ايجابى للغاية، وأصبحت النباتات والأشجار جزء أساسى من حياته، قائلا: "أنا مبصدق أخلص شغلى فى تجارة الأخشاب علشان أشوف الزرع وأرويه وأرعاه ذى ولادى بالضبط"، لافتا إلى أن مشروعه الزراعى المتواضع سيحقق الاكتفاء الذاتى لعائلته من الخضروات والفاكهة الطازجه.. هو فيه حد يرفض ياكل فاكهة وخضروات بدون كيماويات وكمان يوفر فلوس".

وعن أهم المحاصيل التى يقوم بزراعتها، أكد صاحب مبادرة "سطحك جنتك" أنه يزرع الفواكه والخضروات الضرورية، مثل: الطماطم والفراولة والتين والفلفل الأخضر والليمون والمانجو، بالإضافة إلى النبات العطرية والنعناع بأنواعه المختلفة.

ودعا علاء اللقانى، كافة الشباب فى جميع المحافظات باستغلال أسطح منازلهم فى الزراعة، وتعلم كيفية ذلك من خلال البرامج المنتشرة على الانترنت ليحققوا شعار "سطحك هو جنتك".