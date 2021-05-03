اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة غدا

الإثنين، 03 مايو 2021 02:26 م
بدء تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة غدا أعمال بناء - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ المحافظات غدا الثلاثاء، عقب انتهاء الإجازات الرسمية وأعياد الربيع، التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وهى المنظومة التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية السبت الماضى وكان مقررًا لها 1 مايو وتم تأجيلها حتى غدا الثلاثاء، بسبب الإجازات الرسمية وأعياد شم النسيم.

 

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس الأول السبت، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يستأنف تلقى الطلبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الإجازات الرسمية.

 

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد لـ"اليوم السابع"، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون غدا الثلاثاء، نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام "السبت والأحد والاثنين" بسبب أعياد العمال وشم النسيم.

 

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.


اشتراطات البناء

رخص البناء

رخصة البناء

شروط البناء

شروط رخص البناء

رخص البناء في المحافظات

تراخيص البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: اشتراطات البناء تم التوافق عليها بعد أشهر من الدراسة

الإثنين، 03 مايو 2021 12:38 م

التنمية المحلية: تطبيق اشتراطات البناء فى حى مصر الجديدة بدلا من شرق مدينة نصر

السبت، 01 مايو 2021 03:09 م

اشتراطات البناء الجديدة تحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية

السبت، 01 مايو 2021 02:46 م

3 تحفظات لرؤساء الشركات العقارية على اشتراطات البناء أبرزها الاعتماد على الجامعات

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:51 م

تفاصيل تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى بالبياضية على اشتراطات البناء الجديدة

السبت، 24 أبريل 2021 06:00 ص

بدء التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء الجديدة مطلع الشهر المقبل

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة