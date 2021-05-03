بالأسماء.. ارتفاع حصيلة حادث الطريق الصحراوى بأسوان إلى 4 ضحايا

أسوان – عبد الله صلاح

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وجارى استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

تفاصيل الحادث، بدأت بوصول بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكى على بعد 10 كيلو متر تقريباً، من كمين أسوان الغربى، مع وجود وفيات ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع: "عيد.ب.ا" 51 سنة، معلم من محافظة الأقصر، وشقيقه "محمد" 59 سنة، موظف بالصحة، بالإضافة إلى وفاة "امتثال.م" 52 سنة، و"فرحة.م.ك" 20 سنة.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً، وهم: "هشام.م.ك، ٢٩ سنة، وهناء.ب.ا، ٥٠ سنة، وفوزية.ع.ع، ٤٨ سنة، وطايع.ن.ط، ٥٠ سنة، وعفاف.ع.ط، ٤٨ سنة، ومحمود.ا.ح، ٢٨ سنة، وهاجر.ط.ن، ١٥ سنة، وعاطف.م.ح، ٤٢ سنة، ووفاء.ن.ط، ٣٨ سنة، والطفل ريتاج.ح.ع، ٣ سنوات، ومحمود.ح.ا، ١٤ سنة".