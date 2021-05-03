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انقلاب سيارة نقل محملة بفاكهة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقها..صور

الإثنين، 03 مايو 2021 05:54 م
انقلاب سيارة نقل محملة بفاكهة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقها..صور خلال رفع حمولة السيارة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بنطاق مدينة قها في محافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بالفاكهة بمنزل كوبري قها القديم اتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وعلى الفور جرى الدفع بمعدات مدينة قها ورفع السيارة وتجنيب الحمولة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بالفاكهة بمنزل كوبري قها القديم اتجاه القادم من بنها إلى القاهرة.

على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل مرور القليوبية، وفريق إدارة الأزمات بمجلس مدينة قها تحت إشراف المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، وتبين إنقلاب سيارة نقل محملة بالفاكهة بمنزل كوبري قها القديم اتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتم رفع أثار الحادث بواسطة معدات الوحدة وتسيير حركة المرور، ولم يسفر عن وجود خسائر بشرية.

تجنيب الحمولة

تجنيب الحمولة

 

خلال استعدال السيارة وتجنيبها
خلال استعدال السيارة وتجنيبها

 

خلال رفع السيارة
خلال رفع السيارة

 

رفع حمولة السيارة
رفع حمولة السيارة

 


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انقلاب سيارة

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