اليونان تعيد فتح المطاعم والحانات للمرة الأولى منذ 6 أشهر

أ.ش أ

أعادت اليونان، فتح الحانات والمطاعم بعد إغلاق دام 6 أشهر، وذلك فيما تخفف البلاد تدريجيا القيود المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذر وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجيادس، المواطنين من الشعور بالرضا والتراخي قائلا في تصريحات إعلامية "نحن نعيد فتح خدمات الطعام ولكن الفيروس لا يزال موجودًا، والخطر لم ينته بعد"، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، وقال جورجيادس: "لا نريد كبح حرية أي شخص، لكن يجب إبقاء الفيروس تحت السيطرة".

وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح باستئناف تناول الطعام في المطاعم والحانات ولكن في الهواء الطلق فقط، مع الحرص على تباعد الطاولات وتقليل عدد الأشخاص لكل طاولة، كما يلزم العاملين بإجراء فحص كوفيد-19 الذاتي وارتداء الكمامات.

ولا يُسمح للمطاعم والحانات بتشغيل الموسيقى، للحيلولة دون اقتراب الأشخاص من بعضهم البعض جدًا ليتمكنوا من سماع بعضهم أثناء الحديث، كما يتعين على تلك المنشآت إغلاق أبوابها بحلول الساعة 10:45 مساءً ، ويجب على من يرغب في زيارة هذه الأماكن إرسال رسالة نصية إلى رقم موحد.

كما قررت السلطات اليونانية أيضا خفض ساعات حظر التجول ساعة واحدة ليبدا من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا، بدلا من الساعة 10 مساء.