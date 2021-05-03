النيابة تطلب التحريات حول إصابة شخص في انهيار عقار غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابه شخص فى انهيار سقف عقار بمساكن المأوى في منطقة الجمرك، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان سبب الانهيار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانهيار سقف عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة اللبان في حى الجمرك وسط الإسكندرية وإصابة شخص.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك وقوات من إدارة الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضى و4 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير في العقار المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى "إسماعيل محمد إسماعيل أحمد" 40 سنة، بسحجات وجروح بالوجه ومختلف أنحاء الجسم وتم نقله إلى المستشفى الأميرى لتلقى العلاج اللازم، فيما تم إنقاذ 3 آخرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت نيابة محرم بك بالإسكندرية، قررت التصريح بدفن ضحيتي انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة "غربال"، بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحى لفحصه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك.

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعابنة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضى و3 طوابق علوية بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمنى وحول المنزل المنهار، أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد خميس أحمد، 42 سنة، وزكريا خليل إبراهيم، 60 سنة، وإصابة محمد زكريا خليل، معاق ذهنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.