المعمل الجنائى يكشف أسباب حريق كنيسة العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحريق الذي نشب داخل كنيسة بمنطقة العمرانية، لتحديد أسبابه، وتقديم التقرير للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق، وطلبت تقريرا وافيا عن أسباب اندلاع النيران، وتقريرا بحجم الخسائر. كما استدعت النيابة المسئولين والعاملين بالكنيسة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان ظروفها وملابساتها. وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق في كنيسة بمنطقة العمرانية فدفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء سيطرت على الحريق ومنعت امتداده للمجاورات قبل القيام بعمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.