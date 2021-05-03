اليوم السابع
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القبض على صاحبة مخبز استولت على 220 بطاقة تموينية في كفر الشيخ

الإثنين، 03 مايو 2021 12:10 م
القبض على صاحبة مخبز استولت على 220 بطاقة تموينية في كفر الشيخ بطاقات تموينية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1134) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1,6 طن أسماك مدخنة "رنجة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,47طن "لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (9 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية) ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "خرشوف مجمد") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة حفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (4,5 طن "ذرة مجروش – مكسبات طعم – زيت طعام") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (3,6 طن "جبن أبيض - زيتون " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (2,78 طن "خل طعام - نشا" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (13760 عبوة "بن" مدون عليه علامة تجارية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة بكفر الشيخ) لحيازتها (220 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين).. قامت بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (19,82طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً  لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

 

 

 


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