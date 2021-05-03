واوضح مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذى اشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة ان الرحلة تمت بعد الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها فى لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .