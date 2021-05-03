اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردني والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يبحثان توسيع التعاون بمختلف المجالات

الإثنين، 03 مايو 2021 10:00 م
العاهل الأردني والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ يبحثان توسيع التعاون بمختلف المجالات العاهل الأردني
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، سبل توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على التغير المناخي.

وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال غير المرئي، اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية،.

وناقش الجانبان تبعات التغير المناخي التي تواجه العالم، خصوصا المتصلة بالحياة البحرية، مما يتطلب العمل بشكل جماعي وبنهج مستدام وشامل، للحد من مضاعفاته.

 

 


العاهل الأردني

الأردن

عمان

اخبار الأردن

الأردن اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن يطالب إسرائيل بالتوقف عن الانتهاكات في الأقصى واحترام الوضع التاريخي

الإثنين، 03 مايو 2021 01:31 م

القوى العاملة تعلن صرف 104 آلاف جنيه مستحقات 11 مصريًا بالأردن

الإثنين، 03 مايو 2021 11:40 ص

مد صلاحية تحليل PCR إلى 120 ساعة بدلا من 72 للراغبين فى السفر إلى الأردن

السبت، 01 مايو 2021 12:59 م

الكهرباء: جارٍ الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن

السبت، 01 مايو 2021 09:00 ص

"بيت للكل" يكشف دور "سبيل معان" بالأردن فى عمل الخير بـ"مشروع إفطار صائم"

السبت، 01 مايو 2021 12:32 ص

الأردن يستقبل غدًا أول طائرة سياح منذ مارس 2020

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة