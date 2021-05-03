الصحة تستجيب لقارئة ناشدت بإجراء جراحة إزالة ورم بالمخ لابنتها في بورسعيد

أحمد جمال الدين بورسعيد محمد عزام

ناشدت القارئة هبة طاهر الدوادى المقيمة فى محافظة بورسعيد وزارة الصحة عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، التدخل لإنقاذ حياة ابنتها "هنا علاء المحمدى"، التى تعانى من ورم بالمخ وتحتاج لإجراء جراحة عاجلة لإزالته، ونظرا لعدم وجود إمكانات مادية لم يتم إجراؤها، ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد.

أكد الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، رداً على القارئة هبة طاهر الدوادى التي ناشدت بمعالجة ابنتها التي تعاني ورما في المخ، الذهاب إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال. وقال "تعيلب" لـ"اليوم السابع"، إنه بالكشف عليها داخل المستشفى سيتم توجيهها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطفلة.

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الآشعة توضح وجود ورم بالمخ

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