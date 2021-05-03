السمك الناشف وجبة أهالى البحر الأحمر فى الأعياد.. اعرف طريقته.. لايف وصور

تحدث خلال البث المباشر محمد مصلح صياد وتاجر سمك مجفف بالغردقة لليوم السابع عن طريقة عمل السمك المجفف " الناشف " ، حيث قال وجبة السمك المجفف أو المالح من الطقوس المهمة والأساسية فى عيد الفطر المبارك لأهالى مدن البحر الأحمر وخاصة مدينتى الغردقة والقصير لكونهم اساس حرفة الصيد فى البحر الأحمر ومدن لها تاريخ مع الصيادين، حيث يقول فهيم محمد أحد الصيادين وتاجر أسماك أن السمك المجفف يكون الإقبال عليه كبير جدا فى نهاية ايام شهر رمضان الكريم ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الحج محمد مصلح لليوم السابع، أن السمك الناشف يتم تجهيزه قبل شهر رمضان ليكون جاهزا فى الأيام الأخيرة لرمضان وقبل العيد، وهو من الوجبات الأساسية لأهالى البحر الأحمر والمتعودون على تلك الوجبة خلال العيد.

وتابع: أن بداية طريق تمليح الأسماك أو تجفيفه لا تصلح فيها كل أنواع الأسماك بل أسماك معينة مثل الشعور وأبو قرن والغبانى والرهو والحريت، تتم عملية التجفيف باختيار السمك المناسبة لعملية التجفيف ثم بعد ذلك يتم تشريح السمكة من الداخل ووضع الملح بالفراغات حتى تتشبع بالملح وذلك بعد تنظيفها وغسلها جيدا بماء البحر، ويتم بعد ذلك تعرضها للشمس لمدة يوم.

وأوضح أن بعد تعرضها للشمس لمدة وامتزاج الملح بها يتم غسلها مرة أخرى بماء البحر ويتم قلبه على الناحية الأخرى وتركه مدة لا تقل عن شهر اذا كانت السمكة صغيرة الحجم بينما الاسماك كبيرة الحجم والثمينة تستغرق وقتا أكبر فى عملية التجفيف قد يصل لشهر، وان عملية تجفيف الاسماك عملية فرعونية قديمة واستخدمها الصيادون في رحلات الصيد البعيدة حتي لا تفسد الاسماك .