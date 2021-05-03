اليوم السابع
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الذهب يرتفع 4 جنيهات فى مستهل تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 780جنيها

الإثنين، 03 مايو 2021 09:35 ص
الذهب يرتفع 4 جنيهات فى مستهل تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 780جنيها الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

 

السعر المسجل الآن في سوق الذهب 780 جنيها للجرام من عيار الذهب الرئيسي في السوق "عيار 21" ، وهذا السعر قابل للتغير لأكثر من مرة في تداولات اليوم، مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1780 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36 % بالمعاملات الفورية لتسجل الأونصة وقت صياغة هذه السطور 1780 دولار، مقابل سعر 1766 دولار تقريبًا كسعر إغلاق الأسبوع المنقضى، الأمر الذى أثر على سعر المعدن الأصفر في مصر وكافة الأسواق العربية.

 


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