التحقيق مع تشكيل نسائي يضم أجنبيتين تخصص في النصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي نسائي تكون من ثلاث سيدات، بينهن اجنبيتان، تخصص في النصب على المواطنين عبر شبكات الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بزعم الاستثمار.

وتواجه النيابة العامة، المتهمات بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن أفراد التشكيل العصابي النسائي، الذى تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

وأضافت التحريات ان المتهمات يوهمن الضحايا بطرق احتيالية، حيث يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركى- شحن رسوم إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.

وضبطت الجهات الأمنية اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة، وأضافت إحداهن أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عمولة مالية منهما، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.