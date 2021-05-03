اليوم السابع
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البطيخ ثمرة جمالك فى الصيف.. يحارب الشيخوخة ويمنحك شفاه وردية

الإثنين، 03 مايو 2021 04:00 ص
البطيخ ثمرة جمالك فى الصيف.. يحارب الشيخوخة ويمنحك شفاه وردية فوائد البطيخ للبشرة
كتبت مروة هريدى

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يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه المفضلة لدى العديد من الناس خلال فصل الصيف، فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويمده بالسوائل ويروى العطش خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يحتوى البطيخ على نسبة 90% من الماء كما أنه غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبجانب كل هذه الفوائد فإن البطيخ جيد جدًا للحفاظ على نضارة البشرة، ويعتبر ثمرة جمالك فى الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".
 

 فوائد البطيخ للبشرة

 
 
 

1- البطيخ للحصول على بشرة متوهجة

 
يعتبر البطيخ غنى بالعديد من المغذيات الطبيعية مثل فيتامين أ وب وسى والتى تساعدك بالحصول على بشرة متوهجة.
 

2- البطيخ جيد للتخلص من التهابات الجلد

 
حيث أنه يمكن استخدام قشر البطيخ لتهدئة التهابات الجلد.
 

3- البطيخ مفيد لتجديد شباب البشرة

 
فهو غنى بفيتامين E المفيد جدًا لتجديد شباب البشرة.
 
 

4- البطيخ يحارب تساقط الشعر

 
يحتوى البطيخ على مادة الإينوزيتول التى تحارب تساقط الشعر، عن طريق وضع لب البطيخ مباشرة على شعرك ثم غسله بعد ذلك للحصول على نتائج مبهرة.
 

5- عصير البطيخ لوقف الشيخوخة

 
تناول فاكهة البطيخ أو اشرب عصيره إذا كنت تريد التوقف عن الشيخوخة.
 

6- البطيخ مثالى للحصول على شفاه وردية

 
إذا كانت لديك شفاه داكنة ضعى عليها البطيخ المهروس وستلاحظين الفرق.
 
لذلك يفضل تناول الأطعمة والفواكه الطازجة وتجنب الأطعمة المعلبة بقدر الإمكان، لأن الجسم فى أشد الحاجة للأطعمه الطازجة.

فوائد البطيخ

البطيخ

البطيخ فى الصيف

فوائد البطيخ للبشرة

البطيخ يحارب الشيخوخة

البطيخ للشفاه الوردية

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