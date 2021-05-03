اليوم السابع
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الإسكان: 4.3 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمحافظة الفيوم للتنمية خلال 7 سنوات

الإثنين، 03 مايو 2021 12:21 م
الإسكان: 4.3 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمحافظة الفيوم للتنمية خلال 7 سنوات وزارة الإسكان - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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  • الجزار: تنفيذ 6945 وحدة سكنية بالمحافظة من 2014 وحتى الآن

  • وزير الإسكان: تم وجارٍ تطوير 24 قرية.. وجارٍ رفع كفاءة مجازر (قلمشاة – الفيوم بالغرب)

 

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الفيوم، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 4.306 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينة الفيوم الجديدة.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الفيوم من 2014 وحتى الآن، 6945 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تحسين بيئة السكن، وغيرهما، وجارٍ تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مجازر (قلمشاة – الفيوم بالغرب)، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، و11 مشروعًا للصرف الصحى، منها محطـــة صرف صحى الدمشقيين، ومحطـــة معالجة أبوشنب، وتم وجارٍ تطوير 24 قرية بمحافظة الفيوم، بجانب مشروعات الطرق بإجمالى أطوال 25.2 كم.

 

وفى مدينة الفيوم الجديدة، قال الدكتور عاصم الجزار: بلغ إجمالى مــا تــم انفاقــــه من 2014 حتى الآن بمدينة الفيوم الجديدة، 1.545 مليار جنيه، موزعة كالتالى (340 مليون جنيه بقطاع الإسكان لتنفيذ 1836 وحدة سكنية – 200 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 15 مشروعًا خدميًا – 280 مليون جنيه فى قطاع الطرق – 725 مليون جنيه فى قطاع المرافق).


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