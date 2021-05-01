نائب وزير الإسكان يوجه بتوصيل المرافق لمشروعات العاصمة الإدارية في مواعيدها

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس جمال طلعت، والمهندس علاء عبد العزيز مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ونوابه ومعاونوه، مشروعات العاصمة.

استهل مسئولو وزارة الإسكان الزيارة بالاجتماع بمقر الجهاز حيث عرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لكافة المشروعات العاملة بالمدينة والتي تقوم بتنفيذها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم التأكيد من قبل علي الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات وطبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وانتقل مسئولو الوزارة للمرور علي مواقع العمل بداية من الحي السكني الثالث R3 ثم المحاور الرئيسية بالمدينة، والتي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باعمال تنسيق الموقع العام لها، ثم الحي الحكومي وتم التشديد على ضرورة تنفيذ جميع الاعمال به فى التوقيتات المحددة ثم مرافق مجلس النواب وساحة الشعب، وغيرهما.

وفي هذا السياق اكد المهندس شريف الشربيني أن الجهاز يقوم بحجم مشروعات ضخم جدا، مضيفا أن الجهاز وجميع العاملين يعملون على مدار اليوم للانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المحددة بكل ‏دقة مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ وأعمال التشطيبات طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه تم عمل ورديات عمل علي مدار الساعة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتاكيد الدائم علي جودة الاعمال.

وفى نهاية الجولة، قدم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرافقة له التهنئة بعيد العمال ‏لكافة العاملين بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية، والشركات العاملة فى مواقع المشروعات فى المدينة، على المجهودات المبذولة ومعدلات التنفيذ العالية؛ لنجاح ذلك المشروع القومى، وطالبوا من الجميع تقديم أقصى جهد والإلتزام بالجدول الزمنى للتسليم فى التوقيتات المحددة.