الأمير هارى يحث على نشر لقاح كورونا عالميا خلال حفل "Vax Live" Covid.. صور

كتبت : شيماء عبد المنعم

ظهر الأمير هارى، دوق ساسكس، تحت الأضواء، مساء الأحد، حيث استقبله حشد بهتاف وترحيب حار قبل إلقائه كلمة في حفل موسيقى مليء بالنجوم فى لوس أنجلوس، وذلك فى أول ظهور علن له منذ جنازة جده الأمير فيليب، دوق إدنبرة.



الامير هاري خلال الحفل

وقال الأمير هارى، البالغ من العمر 36 عامًا، للجمهور، إن كل فرد منهم رائع كما ظهر فى حفل Vax Live وهى مبادرة لتشجيع الدول الغنية على مشاركة اللقاحات، فبعد أن قرأ أحد المذيعين مقدمة، "يرجى الترحيب برئيس حملة Vax Live، الأمير هارى، دوق ساسكس"، صعد الأمير على خشبة المسرح لحضور حفل استقبال لنجم موسيقى الروك، مع ظهور اسمه بأحرف ضخمة على شاشة وامضة خلفه.

الامير هاري يرحب بالجمهور

وهارى، الذى بقيت زوجته الحامل ميجان ماركل، فى المنزل، ألقى خطابًا مدته خمس دقائق يدعو إلى مشاركة اللقاحات مع البلدان الفقيرة، والذى تخللته بانتظام هتافات أكثر حماسة، ويذكر هنا أن هارى وميجان، هما رئيسا حملة Vax Live، والتى توصل اللقاحات فى جميع أنحاء العالم، وتعمل على المساعدة فى توفير لقاحات COVID-19 للجميع فى كل مكان - وفقًا لموقع Global Citizen.



الامير هاري يلقي كلمته

وفي إطار الترويج للحدث، قال منظمو الحدث، إن دوق ودوقة ساسكس سيقدمان رسالة عالمية مهمة للعدالة في اللقاحات، وميجان، الحامل منذ عدة أشهر بالطفل الثاني للزوجين، وثقت في هاري لتوصيل هذه الرسالة نيابة عنها لأنها ظلت في المنزل من أجل سلامة حملها.

وقال هاري، في خطابه: "الليلة هي احتفال لكل واحد منكم هنا، عمال الخطوط الأمامية الذين تم تلقيحهم من الجمهور والملايين من أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم.. لقد أمضيتوا العام الماضي تقاتلون بشجاعة ونكران الذات من أجل حمايتنا جميعًا كانت خدمتكم واضحة، وضعتم أنفسكم في طريق الأذى وبشجاعة وتعرفون التكاليف.. نحن مدينون لكم بعمق لا يصدق وامتنان كبير، شكرًا لكم".



الامير هاري وميجان ماركل خلال لقاء اوبرا

وتابع: "نحن نجتمع لأن هذا الوباء لا يمكن أن ينتهي ما لم نتصرف بشكل جماعي مع التزام غير مسبوق بإنسانيتنا المشتركة..يجب توزيع اللقاح على الجميع في كل مكان. لا يمكننا الراحة أو التعافي حقًا حتى يكون هناك توزيع عادل في كل ركن من أركان العالم. المهمة التي أمامنا هي مهمة لا يمكننا تحمل فشلها وهذا ما تدور الليلة حوله..لا يحترم الفيروس الحدود ولا يمكن تحديد الوصول إلى اللقاح من خلال الجغرافيا. يجب قبوله كحق أساسي للجميع وهذه نقطة انطلاقنا".



الاطلاله الاولي لجينفر لوبيز في الحفل

وأضاف "يجب ألا يشعر أي منا بالراحة في التفكير في أننا يمكن أن نكون بخير عندما يعاني الكثير من الآخرين. في الواقع ، وخاصة مع هذا الوباء ، عندما يعاني أي شخص ، فإننا نعاني جميعًا، وقال هاري ، متحدثًا بلهجة مختلفة بشكل ملحوظ عن إنكليزية " يجب أن ننظر إلى ما وراء أنفسنا ونتعاطف مع من نعرفهم ، ومن لا نعرفهم. نحن بحاجة إلى رفع مستوى الإنسانية جمعاء والتأكد من عدم ترك أي شخص أو مجتمع وراء الركب".



بن افليم وجيمي فالون



سلينا جوميز خلال الحفل

والحدث - الذي تم تسجيله للبث على التلفزيون في وقت لاحق - هو أول خطاب يلقيه هاري منذ أن أدلى هو وميجان بسلسلة من الادعاءات بشأن أسرتهما أثناء ظهورهما في برنامج أوبرا، وكان هناك العديد من النجوم البارزين في الحفل بما في ذلك جينيفر لوبيز وسيلينا جوميز وبن أفليك.