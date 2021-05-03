اعتقال مهرب مخدرات كولومبى خطير من كارتل ميدلين فى البرازيل

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات البرازيلية مهرب مخدرات كولومبى من كارتل ميدلين، مطلوب لدى الإنتربول، بالقرب من ريو دى جانيرو، حسبما أفادت السلطات البرازيلية التى تسعى لتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية على تويتر، اعتقال إيف سوليفان لوايزا دورانجو، الذى يبلغ من العمر 36 عاما، واحتجزته فى منزله فى دوكى دى كاكسياس، إحدى ضواحى ريو الشمالية: "أدين فى عام 2019 فى كولومبيا بتهمة الاتجار بالمخدرات، ومنذ ذلك الحين يُعتبر هاربًا، حسبما قال موقع "جى 1" البرازيلى.

من مخبأه فى البرازيل، "قام بتنسيق العمليات اللوجستية لشراء وبيع ونقل الكوكايين والمورفين والهيروين والميثامفيتامين لتهريب المخدرات دوليًا، وتلقى مبالغ كبيرة مقابل ذلك.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية البرازيلية أن إدانته فى عام 2019 كانت لدوره النشط فى إرسال مخدرات من كولومبيا إلى فلوريدا فى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة الفيدرالية "سيبقى فى السجن فى ريو حتى تسليمه للولايات المتحدة"، وبما أن المشتبه به مطلوب من قبل الإنتربول، وبناءً على طلب من السلطات الأمريكية، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام المحكمة العليا فى البرازيل، التى أصدرت "مذكرة توقيف لأغراض التسليم".

تأسست كارتل ميديلين فى السبعينيات من قبل بابلو إسكوبار، الذى أصبح أحد أشهر مهربى المخدرات فى العالم، ونشر الرعب وإدار إمبراطورية مخدرات بقبضة من حديد حتى وفاته فى عام 1993.