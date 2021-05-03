وقال المتحدث الرسمى باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، بحسب وكالة الأنباء الروسية: "لقد تم إبلاغ السفير الروسى بإدانة الاتحاد الأوروبى الشديدة لفرض عقوبات على مسؤولين فى الاتحاد"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير مقبولة وليس لها مبرر قانونى.

وأضاف:"أن هذه القضية سيتم مناقشتها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى العاشر من مايو الجارى، وكذلك في اجتماعات المجلس الأوروبى والدول السبع الكبار"، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات سيجرى بحث الرد على العقوبات الروسية. وكانت روسيا وضعت 8 مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على قوائمها السوداء، يُمنع عليهم دخول الأراضي الروسية، ومنهم رئيس البرلمان الأوروبى.