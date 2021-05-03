إعدام 1563 شيشة لمواجهة فيروس كورونا فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه أشرف على عملية إعدام 1563 "شيشه" في حي ثالث، بعد أن تم ضبطها خلال الأيام الأخيرة فى حملات مكثفة على المقاهى، لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشرف على عملية الإعدام لجنة مكونة من محمود الصوري، رئيس الحي والمهندس إبراهيم مطر، نائب رئيس الحي والعقيد صلاح حافظ، مدير قسم المرافق والمقدم أشرف الأرضي وكيل القسم ومندوب من مديرية أمن الإسماعيلية والعميد والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدير إدارة البيئة بحي ثالث.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن إعدام هذه الكمية الكبيرة من الشيش هو المرة الأولى في تاريخ الأحياء والمراكز بمحافظة الإسماعيلية.، مشيرًا إلى أن هذة الكمية التي تم إعدامها حصيلة المضبوطات في 23 حملة إشغال خلال الفترة الماضية بالحي وشملت إعدام 40 كيلو "معسل" و5 كيلو "فخار"، مؤكدًا أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بالواقعة وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

اعدام الشيش فى الإسماعيلية

حملة المرافق فى الاسماعيلية

مصادرة الشيش

مصادرة الشيش فى الإسماعيلية

حملة المرافق

اعدام الشيش فى الإسماعيلية