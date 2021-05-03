ألمانيا تغلق منصة دردشة لاستغلال الأطفال فى المواد الإباحية

نجحت الشرطة الألمانية من ضبط منصة "Boystown" للاعتداء الجنسى على الأطفال والتى تضم أكثر من 400 ألف عضو، وتم القبض على أربعة رجال ألمان.

وأكد بيان للشرطة يوم الاثنين أن السلطات الألمانية تمكنت من القضاء على واحدة من أكبر منصات الاعتداء الجنسى على الأطفال فى العالم بعد تحقيق واسع النطاق أدى إلى عدة اعتقالات فى منتصف أبريل.

كانت منصة "Boystown" نشطة منذ يونيو 2019 على الأقل ولديها أكثر من 400 ألف عضو، ولم يكن الوصول إليها متاحًا إلا عبر ما يسمى بالشبكة المظلمة.

وتم اعتقال أربعة مواطنين ألمان تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عامًا فيما يتعلق بالقضية، وثلاثة للاشتباه فى عملهم كمسؤولين عن المنصة - تم القبض على أحدهم فى باراغواى، كما تم القبض على رجل آخر للاشتباه فى كونه عضوًا مسجلًا والمستخدم الأكثر نشاطًا للمنصة، حيث ساهم بأكثر من 3500 مشاركة.

امتد التحقيق لأشهر وقادته فرقة عمل ألمانية تعمل بالتنسيق مع يوروبول، بالإضافة إلى سلطات من هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

ووفرت المنصة مساحة للمستخدمين لتبادل تسجيلات الإساءة للقصر بما فى ذلك "أخطر الاعتداء الجنسى على الأطفال الصغار، حسبما جاء فى بيان قوة التحقيق الفيدرالية الألمانية.

وتضمنت المنصة عدة قنوات اتصال للمستخدمين، حيث تلقى الأعضاء أيضًا نصائح من مسؤولى النظام الأساسى حول كيفية الوصول إلى الموقع بأكثر الطرق أمانًا وأفضل طريقة لتجنب الكشف والتهم الجنائية اللاحقة.

واعتقل المتهمون بعد أن فتشت الشرطة منازلهم، وتم القبض على الرجال الثلاثة فى ألمانيا واقتيدوا إلى فرانكفورت أم ماين يومى 14 و15 أبريل للاستجواب، والرجل الرابع، الذى كان أحد مديرى الموقع الثلاثة واعتقل فى باراغواى، من المتوقع تسليمه إلى ألمانيا.

تمكنت الشرطة من إغلاق "Boystown" والعديد من منصات الدردشة الأخرى فى أعقاب المداهمات.