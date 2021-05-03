أعراض الحمل المبكرة عديدة.. أبرزها غثيان الصباح والإمساك

كتبت ـ فاطمة خليل

أعراض الحمل المبكرة عديدة وقد تختلف من امرأة لأخرى، لكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكنك توقعها مبكرًا بما في ذلك غياب الدورة الشهرية، والغثيان وغيرها، وتبدأ أعراض الحمل تظهر لدى معظم النساء بين الأسبوع السادس وحتى الـ 14 من الحمل ومع ذلك، قد تظهر الأعراض في وقت مبكر بعد أسبوع من الحمل، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الحمل المبكرة، وفقاً لموقع "إنسايدر".



أعراض الحمل المبكرة

أعراض الحمل المبكرة



أعراض الحمل المبكرة تشمل ما يلي:

غياب الدورة الشهرية

يعد غياب الدورة الشهرية من أكثر العلامات التي تدل على أنك حامل، من المهم ملاحظة أن هذه ليست الطريقة الأكثر موثوقية للتأكد من الحمل، لأنه لا يزال بإمكانك التعرض لنزيف خفيف أو بقع دم أثناء الحمل.

يمكنك أيضًا أن تفوت دورتك الشهرية بعيدًا عن الحمل - مثل الإجهاد والتمارين الرياضية المفرطة وتناول بعض الأدوية (بما في ذلك حبوب منع الحمل منخفضة الجرعات).

تغييرات في الثدي

مع ارتفاع هرموني الاستروجين والبروجسترون في الحمل، قد تلاحظين أن الثدي يصبح أكثر امتلاءً بدءًا من الثلث الأول من الحمل وقد يستمر هذا طوال فترة الحمل.

بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ العديد من النساء أيضًا زيادة في حجم الثدي في الأسابيع 6-8 من الحمل.

إفرازات مهبلية غير عادية

من أعراض الحمل أيضاً زيادة الإفرازات المهبلية (على وجه التحديد ، إفرازات بيضاء رقيقة أو صافية أو بيضاء).



اعراض الحمل المبكرة

غثيان الصباح

تشير التقديرات إلى أن 70٪ -80٪ ​​من النساء الحوامل يعانين من الغثيان أو القيء بينما يُشار إلى هذا غالبًا باسم "غثيان الصباح"، فإنه يمكن أن يحدث في أي وقت ، ليلًا أو نهارًا.

يكون الغثيان أكثر شيوعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب مستويات موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG).

هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (HCG) هو هرمون يُنتَج أثناء الحمل بواسطة الخلايا المتكونة في المشيمة.

الرغبة المفاجئة في تناول أطعمة معينة "الوحم"

تشير التقديرات إلى أن 50٪ -90٪ من النساء الحوامل يعانين من الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة ويحدث هذا عادةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى وتبلغ ذروتها خلال الثلث الثاني من الحمل، على الأرجح بسبب استمرار زيادة هرمون الاستروجين والبروجسترون لمساعدة الطفل على النمو.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن أكثر الأطعمة التي ترغب النساء في تناولها الحمل تشمل الحلويات والكربوهيدرات اللذيذة واللحوم والفواكه.

التبول أكثر من المعتاد

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، سينمو الرحم ، مما سيضغط على مثانتك ويسبب الحاجة إلى التبول كثيرًا تزيد هرمونات الحمل أيضًا من تدفق الدم إلى المثانة مما يؤدي إلى زيادة التبول.

من المحتمل جدًا أيضًا أن تستهلك المزيد من السوائل في وقت مبكر من الحمل للبقاء رطبًا، مما قد يعني زيارات متكررة إلى الحمام.



اعراض الحمل المبكر

نزيف مبكر

ما يقدر بنحو 15 ٪ إلى 25 ٪ من حالات الحمل ستشمل نزيفًا مبكرًا هذا النزيف طبيعي وغالبًا ما يكون نتيجة لتعلق الجنين بجدار الرحم يُعرف أيضًا باسم نزيف الانغراس ، وعادة ما يكون هذا التبقع أخف في التدفق من الدورة الشهرية ، ويمكن أن يختلف اللون من الوردي أو الأحمر إلى البني.

ومع ذلك ، إذا لاحظت وجود نزيف مهبلي مستمر أو ثقيل أو غير طبيعي بأي طريقة أخرى، فمن الأفضل استشارة طبيب النساء والتوليد.

التقلصات

قد تعاني بعض النساء من تقلصات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عادةً ما تحدث التشنجات في وقت مبكر من الحمل بسبب توسع الرحم، مما يجبر العضلات والأربطة الداعمة له على التمدد.

الإمساك

يعتبر الإمساك أكثر شيوعًا في وقت لاحق من الحمل ، ولكن يمكن أن يظل مشكلة في وقت مبكر أيضًا.

ويمكن زيادة تناولك للألياف القابلة للذوبان تتضمن بعض المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان ما يلي:

-التفاح

-التوت

-الفاصوليا السوداء

-دقيق الشوفان

-البازلاء الخضراء