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من لون وشكله اعرفى سببه.. أنواع الإفرازات المهبلية

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 ص
من لون وشكله اعرفى سببه.. أنواع الإفرازات المهبلية افرازات مهبلية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر الإفرازات المهبلية من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها النساء وتؤثر على حالتهن وتسبب الضيق والتوتر، قد يكون ذلك بسبب الفطريات والبكتيريا أو التهابات الحوض، فينتج عنه نزول الافرازات ولكن بألوان وأشكال مختلفة.

                                                                              

ووفقا لما ذكره موقع health فإن أنواع الافرازات المهبلية هى:

الافرازات البيضاء

قد تظهر الإفرازات المهبلية بيضاء اللون مع الحكة الشديدة وروائح وفى الغالب تظهر مع بداية الدورة الشهرية او قبل نهايتها، وهو أمر طبيعى ولا يدل على وجود أى مشكلة صحية.

الافرازات الشفافة

 

افرازات مهبلية
افرازات مهبلية

 

 

وهى من الافرازات الطبيعية التى نحدث خلال فترة الدورة الشهرية أو بعد ممارسة التمارين الرياضية أو بذل مجهود بدنى شديد.

 

الافرازات البنى او الحمراء الداكنة
 

تظهر هذه الافرازات بعد موعد الدورة الشهرية مباشرة ولكن عند ظهورها فى الأيام العادية قد تدل على الحمل أو الاجهاض، وفى بعض الاحيان النادرة قد يكون تكون الافرازات البنية والحمراء دليل على الاصابة بسرطان الرحم.

افرازات صفراء أو خضراء
 

وهى من الافرازات الغير طبيعية والتى تدل على الاصابة ببعض الامراض ومنها داء المشعرات، الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى.

 


افرازات مهبلية

الافرازات

المهبل

الالم

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