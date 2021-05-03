اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 03:31 م
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أسعار النفط اليوم الاثنين 3 مايو 2021 وهبوط فى خام برنت

الإثنين، 03 مايو 2021 02:00 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 3 مايو 2021 وهبوط فى خام برنت النفط
كتبت مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين 3 مايو 2021، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا فى الهند تعافى الطلب على الوقود هناك، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوى للطلب على الوقود بالبلاد.

 

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.28 دولار للبرميل، فى حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 %.

 

ويقترب إجمالى حالات الإصابة بكوفيد-19 فى الهند من عشرين مليونا ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم فى وسائل النقل هبوطا أكثر حدة فى مايو بفعل زيادة القيود.

 

وارتفع إنتاج أوبك فى كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير، وتجرى إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووى، وهو ما قد يؤدى إلى رفع عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، مما سيسمح لإيران بزيادة صادرات النفط.


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