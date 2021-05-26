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وفاة 3 من أسرة واحدة متأثرين بإصابتهم بكورونا بالغربية

الأربعاء، 26 مايو 2021 07:51 م
وفاة 3 من أسرة واحدة متأثرين بإصابتهم بكورونا بالغربية اسعاف -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وفاة 3 من أسرة واحدة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم الأب والأم والابن.

 
وكانت الأسرة قد ظهرت عليها أعراض الفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه بهم إيجابية، وأثناء رحلة العلاج تدهورت الحالة الصحية للأب والأم والابن، وتوفي الابن يوم السبت الماضي، ولحق به والده يوم الإثنين من نفس الأسبوع، ثم لحقت بهما الأم بعد 24 ساعة من وفاة رب الأسرة.
 
وشيع أهالي القرية جثامين المتوفين في 3 جنازات وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الأهالي لوفاتهم.

 


محافظة الغربية

السنطة

قرية كفر كلا الباب

كورونا

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