محافظ المنوفية يؤكد على تذليل كل العقبات أمام تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".. صور

المنوفية – محمد فتحى - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وأخر التطورات، وتذليل كافة العقبات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري.

وتابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ الأعمال بالوحدات القروية التابعة لمركز أشمون، والذى يشمل تطوير البنية الأساسية والقطاعات الخدمية بــ 54 قرية ويخدم ما يزيد عن 900 ألف نسمة، مؤكدا بأن إجمالى عدد المشروعات المقرر العمل بها هو 1108 مشروع بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والكهرباء والغاز الطبيعى وتحسين البيئة والطرق والنقل وقطاع الاتصالات.

وأكد سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أن العمل جارى على قدم وساق فى كافة القطاعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث جارى حالياً الانتهاء من مد شبكات الغاز بإجمالى أطوال 37 ألف و 595 م بنسبة تنفيذ 97,6% لـ129 شارع بقرية شما، بالإضافة إلى استمرار العمل لتوصيل وإحلال وتجديد شبكات مياه لعدد 30 شارع بطول 2716 م بنسبة تنفيذ 65% ، وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة داخل الحيز العمرانى بطول 2040 م بعدد 9 شوارع بنسبة تنفيذ 100% ، كما تم تنفيذ حوالى 820م طولى لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية ساقية المنقدى.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم الإنتهاء من صب أعمدة الدور الخامس وجارى شد السقف الخاص بمدرسة الشهداء بشما ، وجارى أعمال المحارة والكهرباء والنجارة بالدور الأرضى من نفس المدرسة بنسبة تنفيذ 60% ، بالاضافة إلى أنه تم الانتهاء من صب الدور الثالث وجارى شد الشدة الخشبية لاعمدة الدور الرابع لجناح مدرسة عبد السلام وهبه بشما بنسبة تنفيذ 40%.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التى تهتم بتطوير حياة الانسان المصرى وتغيير نمط حياته الريفية.

كما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتى تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال قطع الفرمة والحفر بمدخل قرية عرب الرمل تنفيذ الهيئة العامة للطرق و الكباري، كما تابع أعمال الرصف بشارع داير الناحية بقرية شبرابخوم بطول 700 متر تنفيذ مديرية الطرق ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية بشارع داير الناحية بقرية كفور الرمل بناحية الوحدة المحلية بميت برة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من تنفيذ كافة المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة، وكذا متابعة الأعمال الانشائية للأرصفة وتركيب البلدورات و بلاط الانترلوك بجوار حديقة شارع عبد المحسن الصباحى تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال الرصف بشارع الحرية بميت شهالة بطول 2 كم ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب البلدورات و بلاط الإنترلوك بشارع النصر وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بالمدينة ، مؤكدا على تذليل كافة العقبات للإسراع فى معدلات التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المركز.

وفى ذات السياق، قام رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمتابعة أعمال دمج ودك طبقة الأساس بشارع درب الخلايفة تمهيدا لأعمال الرصف، مؤكدا على الشركة المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ وكذا الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المقررة.

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال وضع طبقة السن بطريق سنجرج بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان تمهيدا لأعمال الرصف ، وكذا متابعة أعمال الرصف بطريق داير الناحية بناحية الوحدة المحلية بسدود بطول 1 كم من الجهتين، فيما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال فرد طبقة السن ببحرى المدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله تنفيذ مديرية الطرق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمنى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضاري.