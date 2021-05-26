محافظ الفيوم: طعمنا 25 ألف مواطن ضد كورونا وهناك زيادة يومية فى الاقبال

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن عمليات الإقبال على التطعيم بلقاحات كورونا في المحافظة جيدة، موضحا أنه منذ أسبوعين كانت المحافظة تستهدف تطعيم 1500 مواطن بشكل يومى، والآن يتم استهداف تطعيم 3000 مواطن يوميًا.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه تم تطعيم 25 ألف مواطن حتى الآن، لافتا إلى أن التعداد السكانى بالمحافظة 3,8 مليون نسمة والمستهدف تطعيمهم مليون ونصف نسمة، لافتا إلى أن هناك زيادة يومية في معدلات التطعيم للمواطنين في المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم وضع خطة محددة لتطعيم المواطنين في مراكز التطعيم، ويتم التعامل بصورة مرنة، إلى أنه يتم التسجيل والتطعيم في مكان صرف المعاشات لتسهيل عملية التطعيم.

وتابع محافظ الفيوم: بدأنا تطعيم المعلمين منذ أسبوعين وتطعيم عمال النظافة، كما تم استهداف العاملين بالمراكز التكنولوجية بالتطعيم لأنهم يتعاملون مع المواطنين يوميًا.