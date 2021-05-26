محافظ الفيوم: تشغيل وحدة جراحة القلب بمستشفى طامية لخدمة المواطنين

الفيوم - رباب الجالى

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اَليات وإجراءات تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، بالتنسيق مع جامعة عين شمس والفريق الطبى بالمستشفى ، كما تابع موقف آخر المستجدات لتسجيل المواطنين بياناتهم، ضمن مبادرة المحافظة للتيسير عليهم لتلقى لقاح كورونا من خلال المواقع التى تم تخصيصها بالمدارس ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، ومدير الطب العلاجى والوقائي، ومدير عام الشئون الوقائية بالمديرية.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ بحث ـ خلال الاجتماع ـ إجراءات وآليات تجهيز وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى طامية، وكذا أعمال تشغيل قسم القسطرة، موجها بإعداد المواصفات الخاصة بالأجهزة الطبية والاحتياجات الفعلية من الأدوات والأطقم الطبية والتمريض لتشغيل الوحدة، مع التأكيد على توافر الخبرة اللازمة لآداء تلك المهام.

وأشار محافظ الفيوم، الى أن تناقص أعداد الإصابات يعد مؤشراً غاية فى القوة خاصة بعد إنقضاء فترة إجازة العيد، ويؤكد على عمل المحافظة على أكثر من مسار منها: التشديد على الاجراءات الاحترازية، ومتابعة أعمال ومواعيد المنشات التجارية، وأعمال التطعيمات على كافة المستويات، لافتاً الى وضع خطة دقيقة خلال الفترة القادمة للحفاظ على هذا المؤشر، مشيداً بدور الفريق الطبى وسرعه تحركه مع القرارات التى اتخذتها المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، بتطعيم المدرسين الذين سيقومون بالإشراف على امتحانات الثانوية العامة، وكذا تطعيم العاملين بهئية البريد الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الجمهور، ومرضى الاورام ومرضى الكلى، من خلال الفرق الطبية المتحركة للحفاظ على صحتهم وذويهم، مع العمل على إتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، بشأن برتوكول العلاج والفئات المستهدفة للتطعيم باللقاح، وتفعيل السيارات المتنقلة والتى بدورها ستساهم فى تسريع وتبسيط الاجراءات لتلقى المواطنين للقاح، فضلاً عن بحث أفضل السبل لتوفير عدد من أجهزة المحمول والتابلت، لمساعدة المتطوعين فى تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا، موجها بتذليل كافة العقبات لإنجاح أعمال فرق المتطوعين.

وأكد محافظ الفيوم على أن التطعيم أصبح ضرورياً للحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، كما يعد شرطاً لدخول الوافدين الى بعض الدول التى تحتاج الى شهادة تفيد بحصول الوافد على تلقى لقاح كورونا، موجهاً مدير مستشفى التامين الصحى بوضع تصور كامل لتشغيل المستشفى تدريجياً، مع البدء بالحالات والعمليات البسيطة، كما راجع نسب الإشغال داخل المستشفيات، فضلاً عن مراجعة كميات الأكسجين بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي.