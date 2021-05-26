محافظ الشرقية : تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه ب 56 مليون جنيه بههيا

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مع الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه ما بين الوحدة المحلية بالمهديه ومنزل حيان بطول 18 كيلو وبتكلفة 56 مليون جنيها بمركز ومدينة ههيا.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، أشارت رئيسة مركز ومدينة ههيا أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه ما بين الوحدات المحلية بالمهديه ومنزل حيان بطول 18 كيلو وبتكلفة 56 مليون جنيها ، موضحة أنه تم البدء فى تنفيذ الأعمال فى 10 / 1 / 2021 ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال فى 26/12/2021 بنسبه تنفيذ 12% لدخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد بهدف الحفاظ على المياه اللازمه للزراعة بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين المزارعين مؤكدة التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام إستكمال الأعمال بالمشروع ،حتى يتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.