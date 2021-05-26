محافظ البحر الأحمر: مؤشرات الإشغال بالمحافظة مبشرة.. وطعمنا 50 ألفا من العاملين بالسياحة

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن مؤشرات نسبة الإشغال في المحافظة مبشرة للغاية، حيث أصبحت تفوق النصف الذى كان موجودا قبل فيروس كورونا، وهذا يعد أمرا إيجابيا للغاية ويؤكد عودة السياحة بقوة في المحافظة.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلته ببرنامج التاسعة على القناة الأولى، أن هناك تعطشا من قبل السائح الألماني للعودة إلى محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن السفير الألماني في مصر بحث معه عودة المحافظة للسياحة مرة أخرى.



وأكد محافظ البحر الأحمر وصول أولى الرحلات السياحية الألمانية للبحر الأحمر قريبا، مستطردا: "طعما 50 ألفا من العاملين في النشاط السياحى، سواء العاملين في الفنادق أو العاملين في النشاط السياحى بشكل كامل".



وتابع محافظ البحر الأحمر: "تعاقدنا على 7 رحلات شارتر مع صربيا يوميا من الآن حتى نهاية سبتمبر"، مستطردا: "لم تحدث أن وجدنا مقهى به شيشة في المحافظة، فالجميع يتجاوب مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".