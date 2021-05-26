"كفر الشيخ": توصيل التليفونات والإنترنت لمصنع فصل المعادن من الرمال السوداء بغليون

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا بشأن توصيل الشركة المصرية للرمال السوداء التليفونات والانترنت لمصنع الفصل بغليون، جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، سكرتير عام المحافظة، والعميد طارق السيد راغب، المدير الإدارى للشركة المصرية للرمال السوداء، والمهندس عماد سمير فورى، مدير سنترال كفر الشيخ، والمهندس محمود المرشدي، بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء ، لكونه مشروعا من المشروعات الكبرى التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيراً ، لتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر الرمال السوداء أحد مغذيات الثروة المعدنية، التى يتكون منها الدخل القومي، وإحدى الدعامات الأساسية التى ترتكز عليها الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى فى تطوير صناعتها وتنميتها اقتصاديا.

وقال عمرو البشبيشى، إن الدولة بصدد افتتاح مشروعات قومية الفترة القادمة ، وهذا يتطلب العمل على إنجاز تلك المشروعات، مؤكداً أنه سيتم توصيل خدمة الانترنت عن طريق واى ماكس، حيث لا تحتاج تلك الخدمة لمد كابلات أرضية واستخراج تصاريح حفر، مشيراً إلى التعاون بين المحافظة والشركة فى خدمة أهالى المحافظة ،وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة للعمل فى هذا المشروع العملاق، وسبق توفير 109 فرصة عمل كما أعلنت عن توفير 200 فرصة عمل أخرى فى شهر مارس الماضى.

وأكد اللواء أشرف الموافى، السكرتير العام، على أهمية مشروع الرمال السوداء نظراً لكونه مشروع قومي، مشدداً على تضافر الجهود لحل جميع المشكلات بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدير بالذكر؛ أنه تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، بسرعة تشكيل لجنة لعمل معاينة وإعداد المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة واى ماكس، والبدء بتوصيل الخدمة لمصنع الفصل بغليون كمرحلة اولى، يليها توصيل الخدمة بمصنع الفصل بالبرلس، بالإضافة لدراسة توصيل السرعة القصوى للخدمة من قبل الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية للرمال السوداء حسب المسافة.



اجتماع نائب محافظ كفر الشيخ مع الشركة المصرية للاتصالات



اعضاء الشركة المصرية للاتصالات