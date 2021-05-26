عميد علوم الإسكندرية عن هجوم طلاب على أستاذ جامعى: أسرته تضررت من الاتهامات

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن هناك هجوما طلابيا كبيرا على الدكتور محمود مرسي أستاذ بكلية العلوم بالجامعة، بعد حصوله على درجة الدكتوراه، وترقيته.



وأشارت الدكتورة أماني إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعة لم يصل إليها أي شكوى ضد الدكتور من الطلاب.



وأوضحت أنه غير مسموح من الطلبة بالتعدي بالقول أو اللفظ من خلال السوشيال ميديا على أعضاء هيئة التدريس، معقبة: "هناك قنوات شرعية للشكوى، وليست السوشيال ميديا".

وأضافت عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، أنه جرى فتح تحقيق للتأكد من صحة الاتهامات الواردة على السوشيال ميديا ضد الدكتور محمود مرسي، لافتة إلى أن أسرة الدكتور تضررت من اتهامات السوشيال ميديا.

وكانت أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، عقد اجتماعا للتحقيق فى شكاوى واقعة مدرس الترقية الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتى أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وقالت الكلية فى بيان رسمى ،اليوم الأربعاء، إن ما تم نشره أمس 25 مايو 2021 على الصفحة الرسمية لإدراة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) والخاصة بـ «تهنئة د. محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الإجتماعي, فإن كلية العلوم تتابع بكل إهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت أمس على هذا المنشور وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات.

وأضافت الكلية إنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع عميد الكلية والدكتوره رئيس مجلس قسم الكيمياء والدكتور محمود مرسي للتحقق من مصادقية ما تم التعليق به على تهنئته، علماً بأنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.

واشار البيان إنه لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية والتي تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع".