شاهد الطبيعة الساحرة ولحظات الغروب من قلب نهر النيل بالأقصر.. ألبوم صور

ويتهافت السياح الأجانب على زيارة الأقصر لمشاهدة سحر وجمال نهر النيل، حيث يغطى نهر النيل الذى يسمى بالهيروغليفى "إتر عا" أى النهر العظيم أو النهر العالى، وهو قريب من المصطلح الذى نستخدمه حالياً ونقول عنه "ترعة" أى مجرى مائى يربط مدنا ببعضها أو قرى مختلفة، كافة أنحاء محافظة الأقصر.

ويقول الطيب غريب كبير مفتشى معبد الكرنك، إن نهر النيل هبة من الله، لكونه منبع الخير والمياه العذبة التى وهبها الله للجميع لإقامة حضاراتهم وتاريخهم عليها، وفى مصر نجح القدماء المصريين فى إقامة أعظم حضارة فى التاريخ على ضفتى نهر النيل، قائلاً: "النيل هبة من الله لمصر والمصريين".

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أن الحضارة المصرية القديمة نشأت على ضفاف النيل، والقدماء والأوائل من المثريين طوعوا النيل والطبيعة لخدمة تاريخهم، وفى الفيضان عرف المصرى القديم طرق بذر الحبوب ونقل الأحجار من أسوان إلى الأقصر، مشدداً على أنه من المزايا التى نجح فيها المصريون القدماء بتطويع نهر النيل، أنه كان العمال يقومون بالعمل فى الشتاء داخل المحاجر وإعداد القنوات والموانى حتى تصل للمحجر، ويقومون بجمع الحجار بتقطيعها ويضعونها على الطوافات التى تكونت من جذوع شجر السنط ويضع عليها الحجارة، حيث إنهم اختاروا أيام الفيضان لتكون سهلة النقل من معابد الأقصر وأسوان، وذلك يدل على فكر المصرى القديم الكبير فى تطويع نهر النيل لخدمتهم، وهناك حضارات نشأت على النيل ليست بتقدم ورقى الحضارة الفرعونية القديمة.