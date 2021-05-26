"حياة كريمة" بكفر الشيخ.. قوافل طبية بـ12 قرية فى 3 مراكز بداية من يونيو المقبل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير خدمات الرعاية الكاملة لهم، والوصول إلى المواطنين بالأماكن البعيدة، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وكشفت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن مقترح تنفيذ القوافل العلاجية للمناطق الأكثر احتياجاً، والتى ستبدأ بقرى مراكز ومدن دسوق وفوه ومطوبس بداية من 1 يونيو 2021 حتى سبتمبر 2021، وتتضمن بداية بقرى مركز ومدينة دسوق وهى كالاتى :

يومى الثلاثاء والأربعاء 1 و2 يونيو بقرية مندور، ويومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 يونيو بقرية عتل فراعون، ويومى الثلاثاء والأربعاء 15 و16 يونيو بقرية منية جناج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 22 و23 يونيو بقرية بقرية الطراوي، ويومى الثلاثاء والأربعاء 6 و7 يوليو بقرية كفر مجر، ويومى الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يوليو بقرية الصافية.

كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية بقرى مركز فوه يومى الثلاثاء والأربعاء 3، 4 أغسطس بقرية الفتوح، ويومى الثلاثاء والأربعاء 10، 11 أغسطس بقرية السلقا، بالإضافة إلى قرى مركز مطوبس وتتضمن؛ يومى الثلاثاء والأربعاء 17، 18 أغسطس بقرية السيد البدوي، ويومى الثلاثاء والأربعاء 24، 25 أغسطس بقرية الجزيرة الخضراء، ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 31 أغسطس و1 سبتمبر بقرية برج مغيزل، ويومى الثلاثاء والأربعاء 7، 8 سبتمبر بقرية القني.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن هذه القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية مثل "باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ورمد، عظام "، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.