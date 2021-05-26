أستاذ جيولوجيا بصالون "تنسيقية الأحزاب": سد النهضة ليس للتنمية كما تدعى إثيوبيا

كتب محمد السيد - - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا دائما ما تدعى أن سد النهضة سد تنمية داخل إثيوبيا وتدعى علينا أن مصر تقف ضد التنمية داخل إثيوبيا، ولكن مصر لا تقف ضد التنمية فى أى دولة إفريقية بما فيها جميع دول حوض النيل بدليل ما تقيمه من مشروعات داخل دول خوض النيل.

وأضاف عباس شراقى، خلال كلمة له فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للاحتفاء بـ"يوم إفريقيا"، أن مصر ليست ضد التنمية، وأنه إذا كان سد النهضة مشروع تنمية مثلما تدعى إثيوبيا فإنها ستواجه العالم فى سبيل مشروع تنفيذه، لكن لا يوجد فى إثيوبيا أراضى مساحات للزراعة المروية، ولكن إثيوبيا جميعها زراعة مطرية وحول سد النهضة 200 ألف فدان تعتبر "مزرعة"، ولا يوجد استثمار زراعى من مياه سد النهضة.

وتابع الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "المواطن الاثيوبى لن يستفيد من سد النهضة لا زراعة و لا كهرباء، السد ليس للتنمية".

يذكر أن الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفى بـ"يوم إفريقيا"، فى سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقى كملف أساسى فى السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخى الذى لعبته القاهرة فى دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

تطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخى فى القارة السمراء.

وركز الصالون الذى يديره النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقى فى كافة المجالات.

وشارك فى الصالون الدكتورة أمانى الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

كما ناقش المشاركون فى الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، والتحديات التى تعيق هذا التكامل.