عبد المجيد صقر: تنفيذ مدينة السويس الجديدة ورصف مدن السلام قريبا.. فيديو

السويس- سيد نون

قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن 16 مكتبا استشاريا يقوم حاليا بتنفيذ دراسات مدينة السويس الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد محافظ السويس خلال جولة له اليوم الثلاثاء، بمشروعات تنفذ بالمحافظة، أن طه سيتم الرصف بمدن السلام 1 و2 خلال 15 يوم، وأنه تم إعداد خطة عمل للتنفيذ.

وكشف صقر، أنه ألزم الشركة المنفذة لأعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد بالسويس بإعادة أعمال تم تنفيذها، لأننا لن نسمح بافتتاح الممشى إلا عندما يكون كامل والأعمال التى نفذت به دقيقة.

وأشار صقر إلى أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من إنشاء الشاطئ الشعبى لأهالى السويس بكورنيش السويس الجديد، وهو سيكون متاح للجميع بأسعار رمزية، وتم توفير الخدمات داخله.

وأكد محافظ السويس، أنه ساحة تحريك السيارات بطريق السويس- الإسماعلية جاهزة تماما، وأنه يدعو المواطنين أيضًا إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز داخل السويس.