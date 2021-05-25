اليوم السابع
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"صحة كفر الشيخ": فحص 104626 حالة ضمن مبادرة السمعيات للأطفال حديثى الولادة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 11:27 م
"صحة كفر الشيخ": فحص 104626 حالة ضمن مبادرة السمعيات للأطفال حديثى الولادة قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.
 
وقالت إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.
 
كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1029 طفلا خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 104626 طفلاً.
 
وتابعت: كما تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 754316 سيدة بنطاق المحافظة.
 
وأوضحت، أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام الثدى.
 
 

كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

صحة المرأة

أمراض السكر

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