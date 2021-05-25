اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 مايو 2021 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 21 حالة من أقسام العزل بمستشفيات بالشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا

الثلاثاء، 25 مايو 2021 09:16 م
خروج 21 حالة من أقسام العزل بمستشفيات بالشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا متعافين من فيروس كورونا -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 21 حالة شفاء جديدة، اليوم الثلاثاء، من مستشفيات الصحة بالمحافظة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت تتلقي العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، منها 8 حالات بمستشفى بلبيس المركزى، و6 حالات بمستشفى الإبراهيمية المركزى، و4 حالات بمستشفى فاقوس النموذجى، و3 حالات بمستشفى الحسينية المركزى.
 
وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

صحة الشرقية

شفاء حالات كورونا

تطعيم كورونا

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة