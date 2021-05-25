خروج 21 حالة من أقسام العزل بمستشفيات بالشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 21 حالة شفاء جديدة، اليوم الثلاثاء، من مستشفيات الصحة بالمحافظة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت تتلقي العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، منها 8 حالات بمستشفى بلبيس المركزى، و6 حالات بمستشفى الإبراهيمية المركزى، و4 حالات بمستشفى فاقوس النموذجى، و3 حالات بمستشفى الحسينية المركزى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.