جولة لمحافظ الأقصر بمركز التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى الحميات .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالأقصر، لمتابعة انتظام أعمال تلقى المواطنين للقاح وتذليل أى عقبات للتيسير على المواطنين.

وتابع محافظ الأقصر خلال تفقده للمركز سير العمل داخل المركز والمسارات التى يمر بها متلقي اللقاح داخل المركز الذي يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، كما حرص المحافظ، على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين بالمركز للاستفسار عن أى عقبات تواجههم، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وحسن استقبال ومعاملة المواطنين، مناشداً أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامتهم، كما تفقد محافظ الأقصر، عيادات علاج فيروس سي وبي، لمتابعة انتظام الأعمال بها، كما تفقد أعمال إحلال وتطوير مبنى الحميات القديم، الذى سيشمل غرف مرضى وأشعة وعنايات حمايات وجهاز هضمي وصدر وعمليات مناظير.

وفى ختام الجولة أشاد محافظ الأقصر، بجهود الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين والبالغ عددها 4 مراكز على مستوى المحافظة في كل من الأقصر وإسنا وأرمنت والعديسات، حيث رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى نفس السياق، استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص به داخل المحافظة، ويأتي التدريب في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، حيث يمتد برنامج المتدرب وهو شريف البنداري، لمدة شهرين داخل المحافظة في الفترة من ٢٢ مايو الجاري وحتى ١٥ يوليو القادم.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على تقديم كافة سبل الدعم للمتدرب طوال فترة البرنامج التدريبي الخاص به داخل المحافظة، وتنفيذ برنامج معايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.