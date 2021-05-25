انعقاد أول اجتماع للجنة شباب الباحثين بجامعة العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

عقد ت اليوم فى جامعة العريش لجنة شباب الباحثين بالجامعة اول اجتماع لها تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش وبإشراف الدكتور أيمن الشبينى مدير عام المعاهد البحثيه وعضو مجلس مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا والابتكار .

وأكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة على وضع كافة امكانات وخبرات الجامعة في خدمة المجتمع المحلى وعلى رأسه محافظة شمال سيناء لدعم التنمية في مختلف المجالات وتوجيه البحث العلمى لتحقيق محاور التنمية المستدامة في شمال سيناء باعتبار أن الجامعة هى بيت الخبرة لكافة مجالات التنمية ، وفى اطار سعى جامعة العريش الى جمع الخبرات الفريدة والمختلفة والمتكاملة من المجالات البحثية والتكنولوجية لديها من مختلف الكليات ، ولانشاء قاعدة بحثية على أسس علمية لتحقيق طفرة علمية جديدة تقود المنطقة نحو غد أفضل على جميع الأصعدة وذلك من منطلق تحقيق رؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية من خلال أنشطة البحث العلمى والتطوير .

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال الاجتماع الى تحقيق 5 محاور رئيسية وهى : تكوين فريق علمى ومجموعات بحثية من الباحثين المتميزين في جميع كليات الجامعة ، رفع كفاءة الباحثين للنهوض بالتصنيف العلمى لجامعة العريش ، تطوير مخرجات البحث العلمى بالجامعة ، تأسيس شراكات علمية ذات مخرجات تطبيقية للتنمية المستدامة في محافظة شمال سيناء ، والترتيب لعقد أول مؤتمر علمى للجامعة باشتراك شباب الباحثين بها .. يتم تحديده موعده فيما بعد بالتشاور مع الباحثين .

ومن جانبه .. أكد الدكتور أيمن الشبينى مدير عام المعاهد البحثية وعضو مجلس مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا والابتكار على أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة شباب الباحثين بحضور الباحثين من مختلف الكليات وفى التخصصات المختلفة ، وذلك بهدف خلق روح التعاون العلمى وتنمية مهارات البحث العلمى بجميع الكليات من خلال شباب الباحثين المتميزين في كل كلية .. مشيرا الى أنه تم في هذا الاجتماع وضع الأهداف وتحديد الرؤى المستقبلية ، ودورهذه اللجنة في رفع كفاءة البحث العلمى بالجامعة ، وسيتم من خلالها تحديد مجموعات منبثقة من خلال لجنة رئيسية تعمل على كل قطاع من القطاعات التى سيتم تمثبها من خلال شباب الباحثين .

وأشار الى أن اللجنة ممثلة لكل الكليات وفي مختلف المجالات ، وسيتم وضع التوصيات من خلال خطط وأهداف محددة .. فهناك خطة قصيرة المدى لتجميع المعلومات وخلق قاعدة بيانات ، وخطة أخرى طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030 ، وخاصة في مجالات : الزراعة والصناعة والاستزراع السمكى وتنمية الموارد في كافة مجالات التنمية بمحافظة شمال سيناء وفقا للأولويات ، والمساهمة في حل المشاكل والعقبات التى تواجه التنمية .