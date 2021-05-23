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محافظة الجيزة تبدأ اليوم بيع كراسات الشروط لحجز 4371 مدفن

الأحد، 23 مايو 2021 12:00 ص
محافظة الجيزة تبدأ اليوم بيع كراسات الشروط لحجز 4371 مدفن مدافن
كتب على عبد الرحمن

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يبدأ الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، بيع كراسات الشروط، الخاصة بإعلان طرح 4371 مدفن جاهز بمساحة 21.66، بالكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التى لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.
 
وقالت محافظة الجيزة، إنه سيتم تحديد فتح باب التقدم وسحب كراسات الشروط بداية من اليوم الأحد وحتى يوم السبت الموافق 12 يونيو المقبل، على أن يتم بدء تلقى استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط لمدة شهر فى الفترة من 27 يوينو المقبل، وتنتهى 26 يوليو المقبل.
 
وقالت المحافظة إنه على من يرغب فى الحصول على كراسة الشروط الحضور لمقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الانتاج الإعلامى وذلك مقابل مبلغ "100 جنيه" بأصل بطاقة الرقم القومى، ولابد أن تكون سارية بالإضافة إلى صورة ضوئية واضحة، مع العلم بأنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.
 
 

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